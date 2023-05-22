Эксперт: «Зелёные» облигации Москвы станут одной из самых надежных инвестиций

Москвичи смогут стать инвесторами важнейших городских экологических проектов. Такую возможность им обеспечит выпуск правительством Москвы «зелёных» облигаций для населения. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, размещение начнется в конце мая на платформе «Финуслуги» Московской биржи.

«Объем облигаций, предложенный к размещению, составит два миллиарда рублей, а срок их обращения - два года, - отметил заммэра. - Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал».

По его словам, процентная ставка по облигациям будет определена перед началом размещения с учетом рыночной конъюнктуры.

Эксперты считают, что эти ценные бумаги вызовут повышенный спрос среди жителей.

«Облигации, выпущенные государством, – одна из самых надежных инвестиций, - говорит Кирилл Кулаков, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ. - Важно, что Москва, выпуская «зеленые облигации», предлагает инвестировать в экологическую программу столицы не институциональным инвесторам, а гражданам. О безопасности такого рода вложений говорит тот факт, что при досрочном возврате облигаций городу граждане получат доход за весь период владения. Таким образом, «зеленые облигации» столицы могут стать одним из способов диверсификации рисков при сохранении семейных накоплений».

По мнению члена Совета московской «Деловой России», гендиректора Центра экономики регионов Алексея Порошина размещение среди физических лиц облигационного займа является последовательным шагом правительства Москвы по развитию города. В 2021 году Москва одной из первых российских регионов разместила сертифицированные зеленые облигации на сумму 70 миллиардов рублей, напомнил Порошин. При этом на покупку ценных бумаг поступила 821 заявка на сумму 86 миллиардов рублей.

«То есть предложение по размещению такого займа было даже превышено, - пояснил эксперт. - И ставка размещения была 7, 38% годовых, что гораздо ниже текущих рыночных облигационных займов. Сегодня с учетом того, что у физлиц накоплено большое количество средств, размещенных на депозитах банков на ставках порядка 5–6% годовых, т. е. уровня инфляции, спрос на размещение в гарантированных облигациях, направленных на улучшение экологической ситуации города, будет иметь очень серьезный и живой интерес».