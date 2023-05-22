Бывшую сотрудницу брачного агентства задержали в Москве по подозрению в мошенничестве Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве задержали бывшую сотрудницу брачного агентства. Девушку подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с другими сотрудниками она брала многомиллионные гонорары у клиентов, не выполняя взятые на себя обязательства. Позже офис компании и воске закрылся, передает «МВД Медиа».

В 2021 году злоумышленница вместе с другими работниками коммерческой организации заключала с клиентами договоры об оказании услуг по личностному росту и подбору спутников жизни. Одна из женщин заплатила агентству более миллиона рублей, другая отдала в общей сложности пять миллионов 900 тысяч рублей, третья – свыше десяти миллионов.

Выполнять условия договоров сотрудники агентства не спешили, а офис в центре столицы, в котором располагалась организация, внезапно закрылся.

Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества в особо крупном размере. Фигурантку отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, остальных соучастников разыскивают.

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