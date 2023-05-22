По заявлению Третьяковской галереи суд признал бесхозными и передал государству 94 предмета искусства Фото: Евгения ГУСЕВА

Суд по заявлению Третьяковской галереи передал государству 94 предмета искусства. Они находились в музее на временном хранении, а теперь признаны бесхозными и останутся в Третьяковке, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого районного суда Москвы.

В общей сложности бесхозными признали 72 живописных произведения, 19 графических произведений и три предмета скульптуры. Теперь они все считаются собственностью государства.

Среди переданных государству предметов искусства — картины художников Авеля Левитана, Кузьмы Петрова-Водкина, Андрея Коцки, Василия Рождественского, Виктора Шаталина, Андрея Курнакова, Чары Хуммедова, Меретдурды Аннакулиева, Меретгельды Акмамедова.

Все они находились на хранении в Третьяковской галерее со времен СССР. При этом по закону после того, как владелец не объявляется более пяти лет, можно передать предметы искусства государству. Перед этим собственников обязаны попытаться найти.

В Третьяковской галерее отметили, что состояние произведений искусства стало ухудшаться, а реставрировать их без согласия владельцев нельщя. Чтобы спасти картины, сотрудники музея и обратились с иском об их передаче в госсобственность.

Ранее KP.RU писал, что в 2024 году планируют открыть новый корпус Третьяковской галереи на Кадышевской набережной.