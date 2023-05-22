В Москве до 22 часов понедельника ожидают дождь, грозу и порывистый ветер до 15 метров в секунду Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Москве будет бушевать непогода. До 22:00 в столице местами пройдет дождь, будет греметь гроза. При этом порывы ветра достигнут 12-15 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

Спасатели опубликовали экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях 22 мая. Улучшится погода только после 22 часов вечера.

В МЧС порекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию: грозы резко ухудшают видимость на дороге. Также важно избегать резких маневров. Парковать свой автомобиль лучше вдали от деревьев и ненадежно закрепленных конструкций.

Опасаться шатких объектов, а также рекламных щитов, стоит и пешеходам. Ни в коем случае нельзя укрываться под деревьями. Жителей и гостей столице призвали не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными.

Напомним, как писал ранее KP.RU, синоптики прогнозируют до субботы, 27 мая.