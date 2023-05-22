Трихолог Нагайцева посоветовала пользоваться специальными шампунями для ежедневного мытья волос летом Фото: pixabay.com

Летом уход за волосами должен быть особым. Так, на первый план выходит гигиена: мыть голову нужно по мере загрязнения и необходимости, вплоть до пары раз в день. Об этом рассказала NEWS.ru дерматовенеролог-трихолог из Москвы Юлия Нагайцева.

Чтобы частые процедуры не испортили волосы, стоит добавить к основному шампуню средство для ежедневного мытья волос, посоветовала специалист.

— Если вы утром вымыли голову, а потом активно гуляли, занимались спортом и вечером голова несвежая, а у вас какая-то встреча планируется, то можно еще раз помыть голову именно шампунем для ежедневного мытья, — объяснила Нагайцева.

Важно также носить головные уборы. Они защищают кожу от солнечных ожогов, которые могут привести к нарушению работы волосяных фолликулов. Это грозит выпадением волос.

Если предстоит поездка на море, то не стоит забывать про солнцезащитные средства. А после купания в соленой воде нужно хорошо промыть волосы пресной, даже без средства это будет эффективно.

Ранее Юлия Нагайцева посоветовала для здоровья волос есть печень, язык, почки и костный бульон.