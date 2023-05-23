Врачи из Подмосковья спасли женщину с двумя формами гепатита Фото: Shutterstock

В Дубненскую больницу поступила 39-летняя женщина. У нее были пожелтевшие белки глаз, такого же оттенка кожа. Пациентка жаловалась на слабость и головокружение. Оказалось, что женщина подхватила сразу два гепатита B и E. Чем опасно такое сочетание, рассказал NEWS.ru главврач Дубненской больницы Игорь Давронов.

Такая «смесь» очень редкая и опасна для жизни. При сочетании гепатитов B и E происходит воспаление и тяжелое повреждение ткани печени. Оно может привести к к более быстрому развитию и декомпенсации цирроза печени.

Тактику лечения выбирали с помощью коллег — дубненские врачи провели телемедицинский консилиум с участием главного гепатолога Министерства здравоохранения Московской области и врачами-реаниматологами из МОНИКИ имени Владимирского.

Пациентке назначили противовирусную, дезинтоксикационную терапия. В течение 10 дней она находилась на ИВЛ. После стабилизации состояния женщину перевели в инфекционное отделение. Гепатит E успешно вылечили, В продолжают сдерживать противовирусной терапией. Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Она чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

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