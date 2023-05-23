Археологические работы пройдут в 2023 году на 700 площадках на территории Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Археологические работы пройдут в Москве в 2023 году на 700 площадках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова. Он выступал 23 мая на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня», где рассказал о планах на археологический сезон 2023 года, который начнется в ближайшие дни.

В 2022 году работы проходили на 650 площадках, они затронули территорию площадью около 10 тысяч квадратных метров. В текущем году ожидают результат не хуже, отметил Алексей Емельянов.

С начала 2019 года обнаружили более 30 тыс. предметов, из которых свыше 4,2 тыс. — находки 2021 и 2022 годов, имеющие историческую ценность.

Один из самых интересных артефактов, уже прошедших реставрацию — найденная на Яузской улице медаль в память о коронации императрицы Анны Иоанновны.

Ранее KP.RU рассказывал, что археологи за 2022 год нашли в центре Москвы коллекцию украшений XVII-XX веков.