Зарезавшую сожителя жительницу Москвы заключили под стражу Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд отправил под стражу 25-летнюю жительницу Москвы. 21 мая она пырнула ножом сожителя, в результате полученных травм он скончался на месте происшествия. Об избрании меры пресечения для фигурантки рассказали в прокуратуре столицы.

Как рассказала обвиняемая, в воскресенье она находилась в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома на улице Шоссейная. Дома также были ее мать и сожитель. Последние ссорились между собой. Девушка разрешила конфликт радикально: взяла нож и пырнула им возлюбленного в живот.

Обвиняемой грозит от шести до пятнадцати лет. Она будет находиться под стражей до 21 июля 2023 года. Расследование находится на контроле прокуратуры Москвы.

Ранее KP.RU писал, что в столице суд рассмотрит дело мужчины, который зарезал и ограбил прохожего. Обвиняемый утверждает, что убил незнакомца из-за внезапно возникших неприязненных отношений, а уже потом решил обчистить карманы погибшего.