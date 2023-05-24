В московский «Банк технологий» вузы внесли более полусотни новых решений

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В этом году в Москве появился «Банк технологий» — в нем информацию о собственных перспективных разработках могут публиковать вузы. С начала работы они разместили уже свыше 60 инновационных инструментов. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский объяснил, для чего был запущен проект:

— Для вузов это отличная возможность наладить сотрудничество с ведущими промышленными компаниями, для предприятий — найти инновационные инструменты для развития производства. С февраля по май в разделе «Перспективные технологии» 20 университетов разместили более 60 новых решений.

В «Банк» идеи внесли ученые из Бауманки, Росбиотеха, МГСУ, Институат общей физики имени А.М. Прохорова РАН и других вузов. Проект создан по принципу каталога. В нем разработки распределены по разделам в соответствии с отраслями промышленности. Например, для машиностроения или пищевых технологий. В каталоге — он публикуется в открытом доступе — можно найти, например, гибридные ультразвуковые установки. Такие применяют, чтобы сделать углеродистые стали прочнее, а затем применить материал для производства авто, рельсов и железнодорожных колес.

Вузы загрузили в базу данных информацию ремонтном клеи холодного отверждения, чтобы скреплять металлы. На все материалы переносят сварку и нагревание, поэтому в зависимости от задач конструкции бывает уместно использовать именно связывающий состав. Другой сценарии применения подобного ноу-хау — ремонт трубопроводов без остановки транспортировки продукта. В «Банке технологий» есть также решения по снижению шума от энергооборудования или химические композиции для обработки фольгированных диэлектриков — материала при производстве печатных плат для электроники.

Прежде, чем попасть в онлайн-реестр, разработчики готовят справку о разработке. В ней рассказывают про успешный опыт внедрения технологии на действующих промышленных предприятиях. Кроме того, непосредственные заказчики, которые заинтересованы в применении разработки из каталога, могут с помощью сайта оставить заявку на подбор технологического решения.