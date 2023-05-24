Сергунина: Участники акции «Единый день открытых дверей» смогут посетить более 280 культурных площадок Москвы

Фото: Библиотека им А.П.Гайдара

В ближайшую субботу, 27 мая, столичные библиотеки и культурные центры приглашают жителей и туристов на городскую познавательную акцию «Единый день открытых дверей». В программе - экскурсии, интерактивные шоу, творческие мастер-классы и другие события. Подробностями поделилась заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Участники просветительской акции смогут посетить более 280 культурных площадок столицы. Сотрудники библиотек расскажут о своей работе и представят книжные новинки. А руководители кружков и творческих студий проведут открытые мастер-классы. Также в различных учреждениях пройдут спектакли и концерты», — рассказала Наталья Сергунина.

Напомним, впервые «Единый день открытых дверей» состоялся в Москве в 2017 году. Его участниками тогда были только культурно-досуговые учреждения города. С 2021 года площадкой акции стали также библиотеки столицы. Подробнее о предстоящих мероприятиях - на официальном сайте проекта.

КОНКРЕТНО

- в Доме Гоголя в 12.00 - экскурсия по учереждению с показом редких документов из фонда «Гоголиана» и нотно-музыкального отдела;

- в культурном центре «Вдохновение» в 15.30 - интерактивное шоу перкуссионистов и барабанщиков;

- в культурном центре «Москворечье» в 15.00 - концерт, где прозвучат композиции в исполнении театра народной музыки «Иван да Марья» и представят номера от детского фольклорного ансамбля «Жаворонки»;

- в студии территориальной клубной системы «Орехово» в 10.00 - открытый урок «Развитие данных» хореографического ансамбля «PalitraProfiDance»;

- в библиотеке №58 в 13.00 - мастер-класс по рисованию песком в творческой студии «Живой песок»;

- в библиотеке №89 в 13.00 - творческий урок «Картинки на одежде» по раскрашиванию кепок, футболок, кед и тканевых сумок;

- в библиотеке №105 в 13.00 - занятие по изготовлению объемной открытки в технике пластилинографии;

- в клубе «Феникс» в 15.00 - мастер-класс по созданию традиционной дымковской игрушки из керамики;

- в библиотеке №160 в 17.10 - спектакль театра кукол «КуБирТе» по мотивам сказки Редьярда Киплинга «Слоненок».