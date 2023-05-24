Ефимов: За первый квартал 2023 года столичные компании сферы услуг продемонстрировали рост оборота на 8,3%

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил об увеличении объема платных услуг, полученными жителями в столичных предприятиях. С января по март этого года он составил 708,5 миллиарда рублей, то есть на 8,3 процента больше, чем годом ранее в сопоставимых ценах. За три месяца самый заметный рост зафиксирован в сфере цифровых услуг. Сюда входят подписки на онлайн-кинотеатры, электронные сервисы, облачные хранилища.

«Выручка в этом сегменте составила 44,5 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 76,1 процента».

По его словам, у потребителей постоянно расширяется спрос на цифровые сервисы.

«Растущий тренд указывает на развитие внутреннего рынка электронных сервисов после ухода из России ряда иностранных онлайн-ресурсов», – подчеркнул Ефимов.

Второе место по результатам роста оборотов за первый квартал заняли учреждения культуры. Увеличение их выручки фиксируется с января 2023 года. За первые три месяца сумма достигла 23,9 миллиарда рублей - рост составил 43,8 процента. На третьем месте по выручке - туризм. С января по март этого года гостиницы и турагенты заработали 24,5 миллиарда рублей или больше на 20 процентов. Это объясняется в основном расширением туризма внутри страны.

Некоторыми данными поделился Департамент экономической политики и развития Москвы. За первый квартал увеличили свои обороты и учреждения сферы образования. Рост составил 19 процентов – до 66,3 миллиарда рублей. А выручка в сфере спорта достигла 9,7 миллиарда рублей или на 12,5 процента больше показателя первого квартала 2022 года.