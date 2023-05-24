Двое молодых людей избили и ограбили девушку в центре Москвы

Злоумышленники напали на девушку в съемной квартире на Фрунзенской набережной Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на девушку. Это уроженцы Волгоградской области, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Так, молодые люди пришли к потерпевшей в гости в съемную квартиру на Фрунзенской набережной. Там они напали на девушку, избили ее, а затем похитили сумку с деньгами, мобильный телефон и документы. Потерпевшей удалось врываться от налетчиков и выбежать на улицу. Сумма материального ущерба не уточняется.

Девушке пришлось обратиться в больницу, у нее диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы.

Злоумышленников поймали, у них изъяли часть похищенного имущества. Возбуждено уголовное дело о разбое. Фигурантов отправили под страду. Идет расследование.

Ранее KP.RU писал, что в Москве внук избил 70-летнюю бабушку грифом гантели и задушил ее шнурком от ботинка. После этого молодой человек сам пришел в правоохранительные органы, его задержали.