Ефимов: Участниками международной выставки вертолетной индустрии стали почти 20 столичных компаний

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2023 состоялась в МВЦ «Крокус Экспо». Свои разработки на ней показали столичные промышленные компании. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сегодня авиапром в столице представляют более 40 предприятий и научно-исследовательских институтов. На них работает более 50 тысяч человек.

«Из 90 компаний, принявших участие в мероприятии, 18 были из Москвы, - отметил заммэра. - Они представляли свои разработки в области авиастроения: уникальные беспилотные летательные аппараты, специализированное оборудование, системы управления и другие технологические новинки в этой сфере».

По его словам, участием в HeliRussia 2023 московские производители подтверждают свои высокие позиции в индустрии, готовность к развитию и обмену опытом.

Напомним, выставка является важным отраслевым событием, которое объединяет конструкторов, инженеров, производителей, пользователей, представителей власти и многих других участников. Компании из Москвы были представлены на ней разработчиком и производителем БПЛА – компанией «Связь Спецзащита», разработчиком и интегратором собственных ИТ-продуктов в сфере БПЛА – Gaskar Group. К ним присоединились НТЦ «Актор», производящий источники питания для наземного обслуживания и ремонта авиационной техники, а также НПО «Наука», создающее системы жизнеобеспечения самолетов, вертолетов и космических кораблей.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал подробнее об одном из столичных участников выставки - компании «Аэромакс». В марте этого года предприятие обеспечило запуск производства гражданских беспилотных вертолетов. Для этого была выбрана площадка в индустриальном парке «Руднево». Компания возглавила список участников федерального центра беспилотных авиационных систем.

«На мероприятии предприятие продемонстрировало гражданское воздушное судно SH-450, - уточнил глава ведомства. - Его серийный выпуск также организован на территории индустриального парка».

По его словам, в реальных проектах по грузовой доставке беспилотник уже показал себя с лучшей стороны. Кроме того, разработчик и изготовитель БПЛА для гражданского использования показал новые грузовые беспилотники, центр управления полетами (ЦУП), мобильный терминал управления (МТУ), оптические системы и другое оборудование.