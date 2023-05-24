Основными приоритетами налоговой политики Москвы являются повышение качества администрирования и поддержка отраслей

Фото: Дарья Мурченко на пленарной конференции «Экономическое развитие и безопасность регионов России в условиях новых геополитических вызовов» / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Дарья Мурченко заявила о формировании в столице эффективной налоговой системы. Об этом она сообщила на пленарной конференции «Экономическое развитие и безопасность регионов России в условиях новых геополитических вызовов» Московского академического экономического форума.

Город обеспечивает стабильные налоговые поступления в государственный бюджет. Этого удалось добиться благодаря основным приоритетам налоговой политики Москвы - повышению качества администрирования налогов и поддержке отраслей экономики столицы.

«Налоговые поступления составляют основной источник дохода Москвы, - отметила заместитель руководителя Департамента. - Поэтому от их достаточности зависят экономическая безопасность города и возможность полноценно исполнять возложенные на него функции».

По ее словам, налоговая политика Москвы базируется на трех основных направлениях. Это позволяет исполнять все бюджетные обязательства города, стимулировать развитие экономики и поддерживать пострадавшие отрасли. Повышение качества налогового администрирования и легализация теневых доходов дают возможность выявить выпадающие из-под налогообложения доходы или имущество. Например, только с 2017 по 2022 годы контроль за имущественными доходами позволил дополнительно пополнить бюджет столицы на 25,9 миллиарда рублей. Ещё одной важной задачей становится усиление эффективности мер поддержки. Как пояснила Дарья Мурченко, город постоянно проводит анализ ситуации в отраслях.

«Мы определяем, где налоговая нагрузка в текущих условиях является завышенной и требует временной корректировки, а в каких сферах требуется активное стимулирование экономической активности – например, в высокотехнологичных производствах, разработке программного обеспечения», - уточнила заместитель руководителя Департамента.

В результате столичные власти корректируют действующие меры налоговой поддержки. Помимо этого, Москва продолжает упрощать и автоматизировать процесс уплаты налогов. Прежде всего, речь идет о малом предпринимательстве.

«Сейчас прорабатывается возможность предоставить платформам-агрегаторам права налоговых агентов. Так они смогут исчислять налог от выручки продавцов и перечислять его в бюджет. Это избавит предпринимателей от необходимости тратить время на уплату налогов, высвобождая ресурсы для непосредственно предпринимательской деятельности», – рассказала Дарья Мурченко.