Будущие контрактники рассказали, почему хотят отправиться в зону проведения СВО

Будущие контрактники рассказали о желании помочь находящимся в зоне СВО боевым товарищам. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Посетители единого столичного пункта отбора на военную службу по контракту, расположенного по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1, рассказали журналистам, почему хотят стать профессиональными военными. Будущие контрактники готовы отправиться в зону СВО и защищать родину. Многие из кандидатов говорят, что на Донбассе воюют их знакомые и коллеги, которым они хотели бы помочь. По словам кандидатов, их желание находит полное взаимопонимание у родственников и близких.

«Абсолютно положительно отнеслись к решению вернуться на службу, что жена, что мать, что отец – все только за», - рассказал один из пришедших в пункт отбора.

Еще один мужчина, бывший сотрудник полиции, стремиться попасть в зону спецоперации, потому что там уже служат его коллеги. Москвич хотел бы поддержать их и помочь в выполнении боевых задач.

«У меня есть мои коллеги по работе, кто ранее ушел волонтерами, в Донецкой народной республике они служат. Мы поддерживаем связь, соответственно, хочу к ним», - рассказал посетитель.

Еще один будущий новобранец также готов поехать в зону спецоперации, чтобы плечом к плечу с друзьями выполнять свой долг перед страной. По словам мужчины, его знакомые уже служат в действующих войсках.

«Долго думал, решил пойти (на службу по контракту), потому что мои друзья там. Есть хорошие выплаты и соцпакет, для семьи все это очень полезно», - рассказал он.

Напомним, пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля. Он работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Всю информацию об условиях набора можно предварительно узнать по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. А с 4 апреля в Москве начал работать чат-бот для горожан, желающих записаться на военную службу. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.

На военную службу принимаются люди от 18 до 60 лет. Место постоянной регистрации кандидата значения не имеет: подписать контракт могут и москвичи, и жители других регионов России, и иностранные граждане. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Оформить все необходимые документы можно в одном месте в среднем за три часа. Кандидаты проходят медицинскую комиссию, психологический тест и профессиональное собеседование. По его итогам определяется военная специальность новобранца.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону СВО из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Члены семей военнослужащих пользуются столичными мерами поддержки, например, льготами на оплату детских садов и услуг ЖКХ.