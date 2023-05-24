Пассажир и полицейский спасли мужчину, упавшего не рельсы в метро Москва

Инцидент произошел на станции «Белорусская» Фото: ГУ МВД по Москве

В Московском метрополитене 32-летнему мужчине стало плохо: он потерял равновесие, упал с платформы на рельсы и получил травмы. Инцидент произошел на станции «Белорусская», сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

На помощь к мужчине пришел сотрудник полиции и пассажир. Молодые люди спрыгнули на платформу, уложили мужчину между рельсами, а затем стали подавать знаки машинисту электропоезда. Состав остановился, а пострадавший мужчин остался жив. Его госпитализировали в одну из столичных больниц. Информация о состоянии москвича не уточняется.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на станции «Щербинка» электропоезд насмерть сбил двух девочек-подростков. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации жд/транспорта. Идет расследование.