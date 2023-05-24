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НовостиОбщество24 мая 2023 13:08

На БКЛ увеличили интервалы движения поездов из-за проверки состава

Нет движения поездов от «Кленового бульвара» до «Электрозаводской»
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения поездов

На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения поездов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском метрополитене на Большой кольцевой линии задерживаются поезда из-за проверки составов. Об этом сообщили 24 мая в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

«На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения поездов против часовой стрелки для проверки состава», - сказано в сообщении. Для чего проводится проверка, пока не уточняется.

В настоящий момент составы не ходят от станции «Кленовый бульвар» до станции «Электрозаводская». еще через 20 минут в Дептрансе сообщил, что нет движения поездов от «Кленового бульвара» до «Савёловской».

Ранее KP.RU писал, что полицейский и пассажир спасли мужчину, который упал на рельсы в столичной подземке. Инцидент произошел на станции «Белорусская». Пострадавшего мужчину госпитализировали в одну из больниц города. Информация о его состоянии не уточняется.