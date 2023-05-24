На БКЛ увеличили интервалы движения поездов из-за проверки состава

На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения поездов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском метрополитене на Большой кольцевой линии задерживаются поезда из-за проверки составов. Об этом сообщили 24 мая в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

«На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения поездов против часовой стрелки для проверки состава», - сказано в сообщении. Для чего проводится проверка, пока не уточняется.

В настоящий момент составы не ходят от станции «Кленовый бульвар» до станции «Электрозаводская». еще через 20 минут в Дептрансе сообщил, что нет движения поездов от «Кленового бульвара» до «Савёловской».

Ранее KP.RU писал, что полицейский и пассажир спасли мужчину, который упал на рельсы в столичной подземке. Инцидент произошел на станции «Белорусская». Пострадавшего мужчину госпитализировали в одну из больниц города. Информация о его состоянии не уточняется.