Грузовик врезался в трамвай с пассажирами на юге Москвы

Водитель фуры нарушил ПДД, не уступив дорогу трамваю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве на Чертановской улице днем 24 мая произошла авария: грузовик столкнулся с трамваем. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службы столичного метро.

Водитель фуры нарушил ПДД, не уступил дорогу трамваю и допустил столкновение. Движение трамваем на участке не задерживалось. На месте работали сотрудники оперативных служб, инспекторам ГИБДД предстоит выяснить обстоятельства случившегося. Никто из пассажиров не пострадал, водители также остались целы.

Ранее KP.RU писал, что водитель «Мерседеса» сбил 10-летнего ребенка на самокате на востоке Москвы. Мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, но автомобилист не уступил ему дорогу. Пострадавшего ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. По факту случившегося организована проверка.