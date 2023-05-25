Владислав Овчинский: московский производитель расширит линейку низкоуглеводных и кетопродуктов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Производитель низкоуглеводных и кетопродуктов (мало углеводов, но много жиров) «Бьюти Байт» из Москвы готовит увеличение своей линейки и наращивает производственные мощности. Об инвестициях компании рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Сообщение о намерениях бизнеса укладывается в тенденцию, которую ранее озвучил мэр города Сергей Собянин: в первом квартале 2023 года в столице выросло производство продуктов питания — рыбных, мясных, кондитерских изделий.

— Сегодня предприниматели и инвесторы все чаще делают выбор в пользу локализации, в том числе небольших площадок, на территории Москвы, так как город предоставляет промышленному бизнесу ряд возможностей для развития – близость к крупным рынкам сбыта и современной инфраструктуре. Так, столичная компания, выпускающая с начала осени прошлого года низкоуглеводные продукты для кетопитания, уже в этом году приобрела новое оборудование и планирует вдвое расширить производственные площади для кратного увеличения объема выпуска и ассортимента, — сообщил Владислав Овчинский.

В текущем году производитель уже расширял ассортимент, освоив выпуск веганских протеиновых батончиков. До конца текущего года компания намерена представить еще восемь новинок. Запланирован выпуск шоколада и шоколадной пасты, батончиков, гранол (снек для завтрака, содержащий овсяную крупу, орехи и мед). Московское предприятие также хочет запустить линейку биологически активных добавок для питания.

— Кетопродукты приобретают все большую популярность на территории страны в связи с сохраняющимся трендом на здоровый образ жизни. Мы также рассчитываем выйти на новые зарубежные рынки и нарастить представленность и реализацию товаров, – поделилась основательница компании Инна Богданова.

Бизнесвумен уточнила, что под «зарубежными рынками» прежде всего подразумеваются ОАЭ и другие арабские страны.

Сейчас предприятиям Москвы доступны свыше 20 мер системной поддержки от города. Среди них целевые займы и субсидии. Ключевые департаменты разработали ряд антикризисных инструментов. В городе открыт Центр поддержки промышленности. Специалисты помогают в поиске финансирования и кредитования для компаний, занимаются подбором альтернативных поставщиков и прочими аспектами помощи бизнесу. Обратиться с вопросами можно по будням по телефону +7 (495) 630-00-00 или электронной почте industrysupport@mos.ru. Режим работы с 09:00 до 18:00.