Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП со скорой в Москве

Авария произошла ночью 25 мая на Профсоюзной улице Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве следователи обратились в МВД с инициативой передачи дела о смертельном ДТП со скорой и машиной такси. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

По факту аварии возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновника ДТП привлекут к ответственности.

Напомним, авария произошла ночью 25 мая на Профсоюзной улице. Таксист проигнорировал красный сигнал светофора и влетел в карету скорой помощи, в которой находилось четыре человека. Автомобиль скорой перевернулся. Погиб фельдшер, два медработника и пациент получили травмы, их госпитализировали в больницу. Правоохранители устанавливают детали случившегося.

Ранее KP.RU писал, что прокуратура Москвы опубликовала момент ДТП с машиной скорой помощи и такси.