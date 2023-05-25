Вьетнамец пытался провезти через Домодедово более 200 рогов краснокнижного сайгака

Молодой человек пытался вывезти из РФ 214 рогов весом 90 кг. Фото: пресс-служба ФТС

Домодедовские таможенники обнаружили более 200 рогов краснокнижного сайгака в багаже вьетнамца, который летел на родину через ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Инспекторы смогли выявить нелегальный груз по изображениям рентгеновской установки. Таможенники установили, что 26-летний молодой человек пытался вывезти из РФ 214 рогов весом 90 кг. Экспертиза определила, что рога принадлежат парнокопытным млекопитающим, находящимся под угрозой исчезновения в дикой природе – сайгакам.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что жительница Китая попыталась провезти через Шереметьево украшения Вulgari на 5 миллионов рублей. Когда женщину остановили таможенники, она заявила, что кольца и серьги – личные, для повседневной носки.