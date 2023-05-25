В Москве полицейский похитил более 200 тысяч рублей, подменив их на фальшивки

Правоохранители устанавливают детали случившегося Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве сотрудник полиции похитил более 200 тысяч рублей, сданных в отдел как находка. Он подменил купюры на фальшивки, а затем скрылся, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, москвичка нашла куртку с деньгами в кармане в одном из парков города и решила передать находку в полицию. Позднее выяснилось, что часть суммы кто-то заменил на поддельные банкноты.

Правоохранители установили, что в свободное от работы время сотрудник дежурной части похитил часть денег, а затем заменил украденное муляжом и скрылся. В том случи, если вина мужчины подтвердится, его уволят из органов внутренних дел, он понесет наказание.

В правоохранительных органах добавили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело о краже и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее KP.RU писал, что в Подольске задержали подозреваемого в хищении фруктов на 2 млн рублей. Мужчина продал часть киви на рынке и заработал 570 тысяч рублей, деньги он потратил на личные нужды.