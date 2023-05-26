Ефимов: Благодаря программе «1 рубль за квадратный метр в год» откроется детсад на востоке Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Детский сад площадью более 1,8 тысячи квадратных метров появится на улице Сталеваров, дом 28 в районе Ивановское на востоке Москвы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, город подписал с автономной некоммерческой организацией «Современный образовательный комплекс» договор аренды здания для будущего дошкольного учреждения. Документ оформлен по результатам аукциона по программе «1 рубль за квадратный метр в год», прошедшего в марте этого года.

«Арендатор здания должен провести ремонт и выполнить остальные условия программы, - отметил заммэра. - Затем перейти на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год. Посещать частный детский сад смогут до 200 детей».

Кроме проведения ремонта, инвестор должен получить лицензию и предоставить Департаменту образования и науки Москвы подтверждение о соблюдении условий для образовательной деятельности. Только после этого можно будет оформить переход на льготную ставку аренды. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, договор аренды с победившей на торгах компанией подписан на 49 лет.

«Арендная ставка, исходя из площади помещения, после перехода на льготную аренду составит 1,84 тысячи рублей в год, - уточнил Гаман. - При этом организация должна будет ежегодно подтверждать соответствие требованиям программы для сохранения льготы».

Некоторыми подробностями проекта поделилась директор АНО «Современный образовательный комплекс» Светлана Соколовская. Дошкольное учреждение будет работать по федеральным государственным образовательным стандартам. При этом появятся дополнительные сотрудники - логопеды и психологи.

«Для детей с ограниченными возможностями здоровья будут реализовываться адаптивные образовательные программы, - добавила представитель компании. - Также откроются кружки по изобразительному искусству, детская академия науки и техники, спортивные секции и многое другое».

Напомним, программу «1 рубль за квадратный метр в год» для образовательных учреждений запустили в столице в 2013 году. За прошедшее время льготная ставка аренды оформлена 24 объектам образования.