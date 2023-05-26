Эндокринолог Кузнецова призвала чаще обниматься для улучшения гормонального здоровья Фото: RUSSIAN LOOK

Врач-эндокринолог Видновской больницы Анна Кузнецова рассказала, как привести уровень гормонов в состояние баланса. Проблемы в этой области грозят сбоями, со временем начинают проявляться неприятные симптомы и с большой вероятностью идет развитие патологических процессов. Слова специалиста приводит NEWS.ru.

Профилактика нарушений гормонального фона довольно проста, отметила врач. Важно избегать стресса, контролировать качество и количество пищи, включить в рацион витамины и микроэлементы. Также поможет здоровый образ жизни: частые прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, массаж.

Однако есть еще один способ сохранить гормональное здоровье. В этом помогут обычные объятия. Во время них вырабатывается окситоцин. Это гормон, который уменьшает отеки и помогает исцелить телесные повреждения.

Также Анна Кузнецова отметила, что некоторые исследования доказали связь выбросов окситоцина и снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, объятия снижают уровень кортизола — гормона стресса. В свою очередь это приводит к снижению артериального давления и нормализации сердцебиения.

Ранее KP.RU рассказывал, что езда на велосипеде снижает риск простудных заболеваний и сахарного диабета.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Можно ли похудеть на интервальном голодании (подробнее)