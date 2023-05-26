Диетолог Мухина предупредила москвичей об опасности клубники Фото: Наталья АРТЯКОВА

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина предупредила любителей клубники об опасностях этой ягоды. Как рассказала специалист Москве 24, красный натуральный десерт может стать сильным аллергеном. Кроме того, поедание этой ягоды может привести к отравлению и обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта.

— Клубника может быть причиной явной аллергической реакции и спровоцировать покраснение, зуд кожи, крапивницу и даже отек Квинке, — предупредила Марият Мухина.

Семена клубники не перевариваются. Они могут царапать слизистую, а если у человека гастрит, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, то могут также спровоцировать и обострение этих заболеваний.

Для защиты клубники от вредителей ее часто обрабатывают химическими препаратами. Их большое количество может повредить функции печени и почек. Специалист порекомендовала есть не более 200 граммов клубники в день, чтобы не допустить интоксикации.

Ранее KP.RU писал, что в Москве появилось порядка 150 точек по продаже клубники.