Хирург Умнов: вино называют «ласковым убийцей» из-за низкого содержания алкоголя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вино называют «ласковым и неторопливым убийцей» из-за низкого содержания этилового спирта, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. По словам специалиста, винный алкоголизм развивается в течение 30–40 лет и приводит к циррозу печени, инсультам, проблемам с сердцем.

Винный алкоголизм отличается значительно большей продолжительностью каждой из стадий. Развивается он от ежедневного употребления даже одного-двух бокалов вина.

— Понадобится 30–40 лет, чтобы зависимость перешла в последнюю фазу, — отметил Умнов.

Специалист подчеркнул, что увлечение вином вовсе не безобидная привычка, как это принято считать. Врач опроверг утверждение, что якобы один бокал для женщин и два для мужчин в день снижают вероятность проблем с сердцем и предотвращают развитие диабета — наоборот, алкоголь провоцирует болезни различных органов и негативно сказывается на работе всех внутренних систем.

Увлечение вином грозит ухудшением умственных способностей, проблемами с психикой, искажением восприятия действительности.

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