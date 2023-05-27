Рынок «Садовод» загорелся в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Пожар на рынке «Садовод» в Москве начался днем 27 мая. Загорелся торговый павильон на третьем этаже. К приезду пожарных горели уже три помещения. Спустя час горение ликвидировали, сообщили KP.RU в ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 13:44. Огонь вспыхнул в торговых рядах на 14-ом километре МКАД, дом 30.

До приезда пожарных пламя распространилось на три павильона. Прибывшие бригады незамедлительно приступили к работам по ликвидации.

В 14:33 пожар локализовали, еще спустя восемь минут в МЧС сообщили о полной ликвидации горения. Информация о пострадавших не поступала.

21 мая в Москве произошло сразу два маленьких пожара. Так, огонь разгорелся на площади в три «квадрата» в кафе на Ярцевской улице. Его потушили до приезда пожарных, писал KP.RU. Второй пожар охватил всего один квадратный метр — возгорание было в подвале Центральной клинической больницы РАН.