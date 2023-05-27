Автомобилист и самокатчик столкнулись на юго-востоке Москвы Фото: Сергей ГАПОН

Автомобиль и человек на самокате столкнулись на юго-востоке Москвы, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Кто в кого врезался не уточняется. Также пока нет информации о пострадавших и жертвах ДТП.

Известно, что человек пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.

Авария с участием автомобиля и самокатчика произошла в районе дома 5 по Спортивному проезду вечером 27 мая. На месте работают оперативные службы города, добавили в ведомстве.

Отмечается, что движение в районе происшествия не затруднено и спустя всего несколько минут проезжую часть полностью освободили.

В дептрансе напомнили, что велосипедистам и пользователям самокатов на пешеходном переходе нужно спешиваться и везти свои велосипеды и самокаты рядом с собой.

Ранее в столице автомобилист на зебре сбил девятилетнего мальчика. Ребенок переходил дорогу на зеленый свет. Мальчик выжил, но попал в больницу, писал KP.RU.