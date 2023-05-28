В Москве водитель иномарки сбил перебегавшего дорогу пешехода

Авария произошла на Зеленом проспекте Фото: прокуратура Москвы

В Москве вечером 28 мая произошла авария на Зеленом проспекте: водитель автомобиля «Шкода» сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть. 26-летнего мужчину госпитализировали в больницу, информация о его состоянии не уточняется. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

На месте ДТП работали оперативные службы города. Движение на участке не было затруднено, проезжую часть полностью освободили через час. Сотрудникам Госавтоинспекции Москвы предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. Кроме того, прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех деталей аварии.

Ранее KP.RU писал, что автомобилист и самокатчик столкнулись на юго-востоке Москвы. Уточняется, что человек пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сведения о пострадавших не поступали. Движение в районе ДТП осложнено не было.