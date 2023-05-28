Кратковременный дождь с грозой и до +17 градусов ожидаются в Москве 28 мая

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в воскресенье, 28 мая, прогнозируется облачная погода с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. По области прогремят грозы. Днем температура воздуха составит +15…+17 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. При грозе порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба, что около нормы.

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западной части 6-11 метров в секунду. Столбики термометров покажут шесть – восемь градусов тепла. Днем 29 мая воздух прогреется до +21…+23 градусов. Дожди прекратятся, а москвичей вновь порадует солнце.

Ранее KP.RU писал, что метеорологическое лето пришло в Москву на три дня раньше срока.