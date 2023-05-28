Пластический хирург Кузин развеял популярные мифы о ринопластике

Врач может отказать пациенту в ринопластике Фото: pexels.com

Пластический хирург Данила Кузин в беседе с «Москвой 24» развеял популярные мифы о ринопластике. По его словам, врач может отказать пациенту в операции, если есть противопоказания к наркозу, заболевания крови или выраженная анемия.

Кроме того, специалист отметил, что ожидания от операции далеко не всегда совпадают с реальностью. Хирург может смоделировать результат ринопластики заранее, но не всегда он соответствует тому, что получится в жизни.

« И это действительно очень опасная вещь, потому что можно сделать на компьютере нереальный результат и потом его не получить. Задача моделирования – максимально реалистично показать то, что получится», - добавил Кузин.

Он также опроверг миф о том, что ринопластика – одно из самых простых вмешательств в хирургии. Дело в том, что нос состоит из костной и хрящевой частей, покрытых кожей и мышцами. Необходимо учитывать это для получения стабильного и красивого результата.

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