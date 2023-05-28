Диетолог Кабанов сообщил об опасности переедания вишни и черешни

В день можно съедать не более 500 гр черешни и 200-300 гр вишни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Диетолог Алексей Кабанов в беседе с «Газетой. Ru» предупредил о возможных проблемах с ЖКТ при переедании черешни и вишни. По его словам, содержащаяся в ягодах фруктоза, может вызвать расстройство пищеварения, вздутие живота и диарею.

По словам специалиста, опасно переедать ягод сразу после еды, так как это может привести к газообразованию, тяжести, болям в желудке.

«Фруктоза особенно вредна для людей, страдающих сахарным диабетом. Но и здоровым она грозит расстройством пищеварения, вздутием живота, диареей. Слишком сладкая ягода начинает бродить в животе и тяжело переваривается при переедании», - пояснил врач.

Кабанов добавил: в день можно съедать не более 500 грамм черешни. Плоды должны быть не мягкие, а довольно крепкие. Лучше всего есть черешню не после плотного обеда или ужина, а в качестве перекуса. При этом вишни стоит есть еще меньше – всего 200-300 грамм в сутки, так как эта ягода кислая.

Ранее KP.RU писал, что врач-диетолог посоветовала съедать в день два куска хлеба.