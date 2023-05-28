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НовостиПроисшествия28 мая 2023 14:18

Подросток-велосипедист погиб под колесами авто на севере Москвы

Авария произошла на Новосходненском шоссе
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Подросток ехал на велосипеде навстречу потоку транспортных средств

Подросток ехал на велосипеде навстречу потоку транспортных средств

Фото: прокуратура Москвы

В Москве подросток на велосипеде погиб под колесами автомобиля, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Авария произошла в воскресенье, 28 мая, на Новосходненском шоссе. Юноша ехал на велосипеде навстречу потоку транспортных средств, с одной из машин произошло столкновение. От полученных травм мальчик скончался. На месте происшествия работали оперативные службы города, в частности полиция и скорая.

Прокуратура Северного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП. По результат проверки будет принято процессуальное решение.

В ГУ МВД по Москве рассказали KP.RU, что водитель автомобиля скрылся с места ДТП. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание автомобилиста.

Ранее KP.RU писал, что вечером 27 мая в Москве водитель иномарки сбил перебегавшего дорогу пешехода. Мужчину 1997 года рождения госпитализировали в больницу, информация о его состоянии не уточняется. Сотрудники ГИБДД устанавливают детали случившегося.