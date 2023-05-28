Подросток-велосипедист погиб под колесами авто на севере Москвы

Подросток ехал на велосипеде навстречу потоку транспортных средств Фото: прокуратура Москвы

В Москве подросток на велосипеде погиб под колесами автомобиля, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Авария произошла в воскресенье, 28 мая, на Новосходненском шоссе. Юноша ехал на велосипеде навстречу потоку транспортных средств, с одной из машин произошло столкновение. От полученных травм мальчик скончался. На месте происшествия работали оперативные службы города, в частности полиция и скорая.

Прокуратура Северного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП. По результат проверки будет принято процессуальное решение.

В ГУ МВД по Москве рассказали KP.RU, что водитель автомобиля скрылся с места ДТП. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание автомобилиста.

Ранее KP.RU писал, что вечером 27 мая в Москве водитель иномарки сбил перебегавшего дорогу пешехода. Мужчину 1997 года рождения госпитализировали в больницу, информация о его состоянии не уточняется. Сотрудники ГИБДД устанавливают детали случившегося.