Движение ограничат на Севастопольском проспекте в Москве с 1 июня по 30 мая

Автомобилистов просят заранее планировать поездки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве ограничат движение на Севастопольском проспекте из-за проведения работ по реконструкции инженерных сетей. Изменения будут действовать два месяца – с 1 июня по 30 июля, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Так, на участке Севастопольского проспекта в районе дома 5, корпус 1 для проезда будет закрыта одна из трех полос движения в каждом направлении. При этом специалисты сохранят выделенную полосу для городского транспорта и одну полосу для прочего транспорта в каждом направлении. Автомобилистов просят заранее планировать поездки, учитывая все дорожные ограничения.

Ранее KP.RU писал, что движение ограничат в проезде Энтузиастов в Москве с 31 мая по 30 июля. Схема движения изменится из-за проведения строительных работ.