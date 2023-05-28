Диетолог Дюваль дала советы по выбору качественного чая

Чем свежее чай, тем больше в нем полезных веществ Фото: Shutterstock

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как выбрать качественный чай, обладающий полезными свойствами для здоровья.

По словам специалистки, производственный чай часто неправильно транспортируют и хранят, что может привести к образованию плесени на листьях. При выборе чая нужно обращать внимание на аромат, срок годности и внешний вид листочков.

«Должны быть именно листочки, без палочек и крошек внутри. Если он раскрошился в упаковке, значит, это некачественный чай», - уточнила врач.

Дюваль добавила: чем свежее чай, тем больше в нем полезных веществ. При этом если срок годности подходит к концу, то вкус и аромат чая будет уже не таким.

Ранее KP.RU писал, что врач Андрей Тяжельников посоветовал выпивать не более четырех чашек чая в день. Он напомнил, что чай нельзя заменять водой.