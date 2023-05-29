Москвичам рассказали о погоде 29 мая

В понедельник, 29 мая 2023 года, в Москве ожидаются переменная облачность и до 23 градусов тепла Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 29 мая 2023 года, в Москве ожидаются переменная облачность и до 23 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха днем будет колебаться от 21 до 23 градусов со знаком плюс. Ночью в столице будет около 7 градусов выше нуля.

Ветер ожидается южный и юго-западный со скоростью 4-9 м/c. Ночью стихнет до 2-7 м/с, направление не изменится. Атмосферное давление составит 752 мм. ртутного столба.

В этот же день в Подмосковье столбики термометров покажут до 23 градусов тепла. А ночью температура может опуститься до плюс 4 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что на предстоящей неделе жителей Москвы ожидает сухая и малооблачная погода. По словам синоптика, с понедельника по четверг осадков в столице не будет, а вот в пятницу начнутся дожди. В выходные местами пройдут ливни.