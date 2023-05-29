Названа причина смерти 22-летнего мужчины, тело которого нашли в ТЦ в Москве

ЧП произошло в торговом центре на Ходынском бульваре в Москве Фото: прокуратура Москвы

Причиной смерти 22-летнего мужчины в торговом центре на Ходынском бульваре в Москве стала передозировка. Об этом KP.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

Вечером, 28 мая, Прокуратура Москвы сообщила, что в одном из торговых центров столицы скончался 22-летний мужчина. Его знакомый 2003 года рождения был госпитализирован. По данным источника, сидя за столом на фуд-корте, компания употребляла запрещенные вещества. В результате чего один мужчина скончался на месте, второй был отправлен в больницу с передозировкой.

В настоящее время следственный комитет проводит проверку, ход и результаты которой контролирует Савеловская межрайонная прокуратура.

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