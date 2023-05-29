Ефимов: Москва начинает размещение зеленых облигаций для населения

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о начале размещения правительством Москвы зеленых облигаций. С 30 мая их сможет приобрести на финансовой платформе Московской биржи «Финуслуги» любой совершеннолетний гражданин России, являющийся налоговым резидентом РФ. Общий объем ценных бумаг - два миллиарда рублей. Срок обращения - два года.

«Ставка купонного дохода составляет 8,5 процента годовых, - отметил заммэра. - При выплате купонного дохода НДФЛ в размере 13 процентов удерживается и перечисляется в бюджет автоматически налоговым агентом – Национальным расчетным депозитарием».

Напомним, такие облигации не торгуются на бирже, и следовательно, рыночные риски им не грозят.

«Ценные бумаги могут быть досрочно выкуплены эмитентом – городом – по цене их покупки в любое время по заявке владельца, - уточнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. - При этом граждане получат с них доход за все дни владения».

По ее словам, инвестиции жителей в данные облигации абсолютно безопасны. Вложения могут составить как тысячу рублей, так и максимум 15 миллионов рублей. При этом купившие зеленые облигации горожане примут личное участие в проекте замены дизельных автобусов на электробусы. То есть помогут уменьшить вредные выбросы от автомобилей. Если выпуск будет размещен полностью, тогда город закупит примерно 40 электробусов.