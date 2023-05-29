Авария с участием мотоцикла и автомобиля произошла на улице Островитянова в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

В районе дома 14 строения 1 на улице Островитянова в Москве произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

Очевидцы с места происшествия уточняют, что девушка, ехавшая на пассажирском сидении мотоцикла была госпитализирована. О состоянии других участников аварии не сообщается. Обстоятельства случившегося уточняются, на месте работают сотрудники экстренных служб.

В ведомстве предупреждают, что движение в районе ДТП незначительно затруднено.

Ранее стало известно о задержании водителя грузовика, который покинул место аварии с участием несовершеннолетнего вечером 28 мая. Мальчик передвигался на велосипеде по Новосходненскому шоссе. После столкновения с автомобилем он получил травмы несовместимые с жизнью.

Еще одно ДТП произошло 28 мая с участием автомобиля и пешехода. В результате 26-летний мужчина был госпитализирован - информация о его состоянии не уточняется.