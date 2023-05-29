Telegram усиливает лидерство в Москве

Специалисты МегаФона проанализировали мобильный интернет-трафик Фото: Shutterstock

В столичном регионе интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями за первые четыре месяца увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа мобильного интернет-трафика с помощью инструментов Big Data.

Как отмечается, Telegram укрепил свое лидерство, трафик в этом мессенджере в этом году увеличился в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Объем передачи данных в WhatsApp вырос на 86%, замыкает тройку Viber, интерес к которому увеличился только на 12%.

Прогнозируя растущую нагрузку, специалисты МегаФона в начале года увеличили пропускную способность в Telegram до 1400 Гбит/с. Это позволило сохранить высокое качество работы мессенджера и ускорить загрузку данных. В результате пользователи могут быстрее скачивать и загружать контент, а также общаться, в том числе, с использованием видеосвязи.

Абоненты все чаще выбирают мессенджеры для голосового общения: количество звонков в Telegram выросло за год в 2,5 раза, в WhatsApp звонили на 76% больше, чем в прошлом году, а число видеовызовов увеличилось на 72%.

«Мессенджеры давно стали не только привычным способом коммуникации, но и источником информации. Мы общаемся в мессенджерах по личным и рабочим вопросам, делимся фото и видео, узнаем новости», – отмечает Дмитрий Рудских, директор по продуктовому маркетингу МегаФона. Он добавил, что оператор постоянно мониторит пользовательскую активность и улучшает качество работы популярных сервисов.