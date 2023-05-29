Семь районных судов эвакуируют в Москве из-за сообщений об угрозе минирования

Сотрудники правоохранительных органов и кинологи со служебными собаками проверяют здания судов Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве, 20 мая, в понедельник, эвакуируют семь районных судов из-за сообщений об угрозе минирования. Об этом в пресс-службе Мосгорсуда сообщили РИА Новости.

Посетители и сотрудники Хамовнического, Кузьминского, Измайловского, Чертановского, Перовского, Тимирязевского и Басманного районных судов Москвы эвакуированы. На местах работают правоохранительные органы и кинологи со служебными собаками. Они проверяют здания.

Это уже не первая эвакуация общественных зданий в Москве. Ранее сообщалось об эвакуации 800 человек в Торговом центре "Речной". Такая же ситуация в тот день была в ТЦ "Водный" на Головинском шоссе.

Несколько раз суды эвакуировали осенью. В ноябре 2022 года сотрудники экстренных служб и кинологи проверяли здания Пресненского, Перовского, Кузьминского, Останкинского, Тимирязевского и Чертановского судов столицы. Опасных для жизни предметов нигде найдено не было.