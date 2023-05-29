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НовостиПроисшествия29 мая 2023 10:24

Напавшего в Москве на бывшего заместителя министра энергетики приговорили к 8 годам колонии

Леонид Тропко был избит в ноябре 2021 года. Он получил травмы головы и умер в больнице спустя две недели
Светлана ДАНИЛИНА
фото: кадр видео

фото: кадр видео

Фото: прокуратура Москвы

Суд приговорил к восьми годам колонии 33-летнего жителя Москвы Глеба Нейжмак-Иорданского. Он причинил тяжкий вред здоровью бывшему заместителю министра энергетики Леониду Тропко. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

Инцидент произошел 18 ноября 2021 года. Тогда, Нейжмак-Иорданский находился рядом с одним из жилых домов на улице Генерала Ермолова. Без причины, он напал на Леонида Тропко - нанес множественные удары руками и ногами по телу. Леонид Тропко получил травмы головы и умер в больнице спустя две недели.

Дорогомиловский районный суд города Москвы приговорил обвиняемого к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, суд удовлетворил иск жены Тропко о возмещении морального вреда в размере трех миллионов рублей.

Ранее был задержан водитель грузовика, который скрылся с места аварии, после столкновения с несовершеннолетним велосипедистом.