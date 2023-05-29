Первый Московский летний музыкальный фестиваль пройдет в концертном зале «Зарядье» с 1 июня по 2 июля

В "Зарядье" ждут москвичей и гостей столицы на музыкальный фестиваль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В концертном зале «Зарядье» 1 июня откроется первый Московский летний музыкальный фестиваль. Целый месяц, до 2 июля, москвичей и гостей столицы ждут выступления звезд классической музыки и оперного искусства. По словам организаторов, фестиваль выйдет за рамки традиционного формата и из концертных залов шагнет прямо на улицы.

«Каждые выходные на улице перед входом будут проходить игры, мастер-классы и перформансы, а закрытие состоится на сцене Большого амфитеатра парка «Зарядье», где будет исполнена Симфония №9 Бетховена», - рассказал заслуженный артист России, генеральный директор концертного зала «Зарядье» Иван Рудин.

Программа фестиваля будет по-настоящему насыщенной. Запланировано более 30 концертов, разных по жанру и содержанию. На сцену выйдут знаменитые музыканты и исполнители: Владимир Федосеев, Юрий Башмет, Иван Рудин, Рамон Варгас, Ильдар Абдразаков, Липарит Аветисян, Владислав Сулимский, Денис Мацуев, Борис Березовский и другие. На открытии фестиваля 1 июня выступят звёзды оперы, чьи голоса сегодня можно услышать на лучших оперных сценах мира. В фестивале также принимают участие Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова, Московский государственный симфонический оркестр, Российский национальный оркестр, Большой симфонический оркестр имени Чайковского, La Voce Strumentale, Фонограф-джаз-бэнд под управлением Сергея Жилина, Big Band имени Лундстрема. Впервые будет создан фестивальный оркестр «Зарядье».

Для желающих не только насладиться музыкой, но и узнать что-то новое, запланированы эксклюзивные экскурсии и лекции. Из необычного - зрителей ждут не только дневные, но и ночные мероприятия. Например, 18 июня зрителей приглашают на эксклюзивную ночную органную экскурсию. А в самую короткую ночь в году, 21 июня, для зрителей пройдут необычная экскурсия-представление и кинопоказ.

Организаторы позаботились о том, чтобы на фестивале было интересно гостям всех возрастов. Для юных посетителей проведут семейные квесты и детские бродилки. А 3 июня ребят и взрослых ждут на премьере волшебной музыкальной сказки «Кентервильское привидение» Мастерской Арины Мороз.

И, конечно, будет много сюрпризов и нововведений. Например, вместо обычных кресел на променад-концертах в Большом зале слушатели смогут расположиться на мягких пуфах.