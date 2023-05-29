Расписание поездов изменится на восточном радиусе будущего D4 в Москве

С 23:50 2 июня до 3:50 5 июня в Москве изменится расписание поездов на восточном радиусе будущего D4. Это связано с подготовкой к запуску диаметра. Информацию опубликовал Департамент транспорта столицы.

До 30-40 минут будут увеличены интервалы движения в течение дня. 3 и 4 июня поезда не будут останавливаться на станциях Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское по направлению в сторону Москвы. Также часть поездов будут отменены.

Кроме этого, будет значительно ограничено движение на участке от Реутова до Железнодорожной. На станции Железнодорожная будут проходить работы по подготовке к запуску диаметра. Поезда в Москву будут следовать по 3 главному пути.

В департаменте отмечают, что все работы будут проводиться в выходные дни – во время наименьшего пассажиропотока.

Ранее сообщалось, что все пользователи карты москвича смогут привязать ее к приложению «Метро Москвы».