Тело с признаками насильственной смерти обнаружено после пожара в квартире на востоке Москвы

Площадь пожара в квартире жилого дома на Бойцовой улице составила 7 квадратных метров Фото: Ольга Крыльцова

Пожарные обнаружили тело 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти после тушения возгорания в квартире на востоке Москвы. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.

Площадь пожара в квартире жилого дома на Бойцовой улице составила 7 квадратных метров. Возгорание полностью ликвидировано. Отмечается, что квартира была сильно захламлена. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб и следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, на руке мужчины обнаружен наручник, которым он был пристегнут к посудомоечной машине. Уточняется, что погибший регулярно употреблял алкогольные напитки

Ранее сайт KP.RU писал, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП на севере Москвы, в котором погиб несовершеннолетний ребенок. 14-летний мальчик ехал на велосипеде по тротуару на Новосходненском шоссе. Произошло столкновение с фурой. Водитель грузовика скрылся с места аварии, но вскоре его задержали.