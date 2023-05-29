Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на инспектора МАДИ в Москве

На Пресненской набережной в Москве 35-летний мужчина напал на инспектора МАДИ Фото: Департамент транспорта Москвы

На Пресненской набережной в Москве 35-летний мужчина напал на инспектора МАДИ 15 мая. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

Инспектор МАДИ фиксировал авто, припаркованное в зоне действия знака «Остановка запрещена», в это время к нему подошел гражданин Таджикистана и в грубой форме потребовал удалить фотографии нарушения ПДД. Получив отказ, нарушитель бросил два камня в сотрудника - они попали в предплечье и кисть. После этого мужчина скрылся.

На место были вызваны медики - они зафиксировали побои.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя 25 мая. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», ему может грозить лишение свободы сроком до 5 лет.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела после ДТП на Новосходненском шоссе, после которого погиб несовершеннолетний велосипедист.