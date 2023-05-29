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НовостиПроисшествия29 мая 2023 17:01

На северо-западе Москвы найдено тело мужчины с огнестрельным ранением

Тело обнаружила бывшая супруга погибшего
Светлана ДАНИЛИНА
Мужчина 1965 года рождения скончался от полученного огнестрельного ранения

Мужчина 1965 года рождения скончался от полученного огнестрельного ранения

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тело мужчины обнаружено в квартире жилого дома на 3-ей Хорошевской улице в Москве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, тело мужчины 1965 года рождения нашла его бывшая супруга. «Мужчина 1965 года рождения скончался от полученного огнестрельного ранения», — рассказал источник издания.

Других подробностей инцидента не приводится. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU сообщал о том, что водителю такси стало плохо за рулем, он скончался. В результате автомобиль совершил столкновение с BMW. Водитель иномарки не пострадал.

Еще одно ЧП произошло в Москве 20 мая. Тело мужчины нашли после пожара на Бойцовой улице. Мужчина был прикован наручниками к посудомоечной машине. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.