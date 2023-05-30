Ефимов: зеленые облигации для населения включены в Концепцию зеленых облигаций Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Требования Концепции зеленых облигаций Москвы теперь распространяются на выпуск зеленых облигаций для населения. Распоряжение об этом подписал мэр Сергей Собянин. О решении главы города рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Концепция была утверждена в апреле 2021 года и сформировала условия для признания отдельных выпусков облигаций города Москвы зелеными. Принятые изменения позволяют распространить Концепцию и на зеленые облигации для населения, которые правительство Москвы планирует выпустить в конце мая 2023 года, — поделился Ефимов.

Обычные облигации обращаются на бирже. Инвесторы, из числа частных лиц, как правило, приобретают их через брокеров. Облигации для населения – особый тип ценных бумаг. Его не выпускают на биржу. Главное отличие от обычного аналога в том, что эмитент — правительство Москвы — может выкупить у владельца актива его по себестоимости в любое время. При этом выплатить все купоны — доход.

Общий объем эмиссии народных облигаций составит два миллиарда рублей. Несколько месяцев они будут доступны для покупки на финансовой платформе «Финуслуги» — проект Московской биржи. Средства инвесторов направят на покупку электробусов для городского общественного транспорта.

Облигации для населения включили в Концепцию, чтобы у выпуска появился статус зеленого финансового инструмента — согласно российскому законодательству. «Зеленый» статус подтвердило заключением независимым кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА». В нем указано, что первый выпуск московских облигаций для населения отвечает принципам зеленых облигаций и критериям зеленого финансового инструмента.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева объяснила, что независимое заключение позволит включить новые облигации в перечень выпусков финансовых инструментов устойчивого развития. Такой реестр ведет государственная корпорация ВЭБ.РФ.

Зеленых облигаций впервые продавали на Мосбирже в мае 2021 года. Инвесторы приобрели ценные бумаги в объеме 70 миллиардов рублей. Срок погашения — семь лет. Средства направили на строительство БКЛ и покупку 400 электробусов отечественного производства (КамАЗ и ГАЗ).