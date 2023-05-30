Собянин: Экстренные службы выясняют обстоятельства атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о ситуации в городе после атаки беспилотных летательных аппаратов. Мэр Москвы сообщил о незначительных повреждениях в нескольких зданиях столицы, полученных утром 30 мая.

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», - написал Сергей Собянин.

Глава города попросил москвичей доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

«В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры», - сообщил мэр столицы.

Сергей Собянин уточнил, что в результате атаки беспилотников никто серьезно не пострадал.

«По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте. Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи», - рассказал глава города.