В Москве временно перекрыли движение по улице Удальцова до улицы Михаила Певцова
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Москве временно перекрыли проезжую часть на одной из юго-западных улиц. Проехать нельзя по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортного развития столицы. Причина ограничений не уточняется.
Ведомство обратилось к горожанам и гостям Москвы с рекомендацией заранее выбирать пути объезда.
В 9:04 в дептрансе сообщили о восстановлении движения.
Напомним, ранее в сети появилась информация о попадании беспилотника в жилой дом на Ленинском проспекте. Позже ее подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
БПЛА атаковали сразу несколько домов. В результате «произошли незначительные повреждения». Медицинская помощь никому не понадобилась. На местах работают экстренные службы.
Также несколько летательных аппаратов сбили на подлете к Московской области. Об этом сообщал губернатор региона Андрей Воробьев.