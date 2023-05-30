В Москве временно перекрыли движение по улице Удальцова до улицы Михаила Певцова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве временно перекрыли проезжую часть на одной из юго-западных улиц. Проехать нельзя по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортного развития столицы. Причина ограничений не уточняется.

Ведомство обратилось к горожанам и гостям Москвы с рекомендацией заранее выбирать пути объезда.

В 9:04 в дептрансе сообщили о восстановлении движения.

Напомним, ранее в сети появилась информация о попадании беспилотника в жилой дом на Ленинском проспекте. Позже ее подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

БПЛА атаковали сразу несколько домов. В результате «произошли незначительные повреждения». Медицинская помощь никому не понадобилась. На местах работают экстренные службы.

Также несколько летательных аппаратов сбили на подлете к Московской области. Об этом сообщал губернатор региона Андрей Воробьев.